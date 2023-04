Az autó vezetője megsérült, a mentők a szombathelyi kórházba szállították.

Az autón téligumik voltak, de a jobb hátsó gumi nagyon rossz állapotú és kopott volt. A balesethez a gumik állapotán kívül köze játszhatott az is, hogy a sofőrnek információink szerint nem volt túl nagy rutinja sem és bár használta a biztonsági övet, de az üléspozíciója nem volt megfelelően beállítva, nagyon közel és magasan ült, emiatt üthette be a fejét is és megfelelően sem tudott reagálni a hirtelen helyzetben.