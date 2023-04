Ahogy arról lapunk is beszámolt, meg nem erősített információk szerint gyilkosság történt Csornán vasárnap délután. A Kisalföld arról kapott információt, hogy a családtagok hívták a rendőröket, mivel nem tudtak kapcsolatba lépni szerettükkel, majd a tűzoltók törték be az egyik ablakot. A portál úgy tudja, a 39 éves férfit leszúrták. Az áldozat tehát albérletben lakott Csornán, egy helyi vállalkozás résztulajdonosa volt. A Győr-Moson-Sopron vármegyei portál információi szerint a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit is megvizsgálják a rendőrök. További részletek ITT.