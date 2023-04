– A kadét program nem egy katonai kiképzés – szögezte le dr. Horváth Zoltán ezredes, a MH 7. Területvédelmi Ezred parancsnoka. – A fiatalokat honvédelmi ismeretekre oktatjuk. Megismerkednek a Magyar Honvédség katonai szervezeteivel és korosztályuknak megfelelő fizikai felkészítést is kapnak. Támogatjuk, mentoráljuk az iskolákat. Az a célunk, hogy a régióban növeljük a programban részt vevő iskolák számát. Azért is hívtuk meg a szakképzési centrumok kancellárjait, a tankerületek igazgatóit, hogy halljanak a honvéd kadét programról. A már csatlakozott intézmények is elmondták tapasztalataikat. A konferencián résztvevő kadétok is beszélnek arról, mit nyújt számukra a program – mondta el az ezredes, aki arról is beszámolt, hogy jelenleg a győri Bercsényi és a mezőörsi iskolában, valamint a szombathelyi Premontrei gimnáziumban működik a honvéd kadét program, és jövőre a Vas Megyei Szakképzési Centrum Savaria Technikumban is beindul a képzés.

– Egy nagy család tagja lehetek, olyan bajtársakkal vagyok együtt, akik segítenek bármiben – válaszolta Stark Krisztián, a győri Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum negyedik osztályos diákja arra a kérdésre, miért jó részt venni a kadét programban. – Azért választottam ezt a fakultációt az iskolában, mert katonai pályára készülök. Szerettem volna jobban belelátni a honvédség életébe, később a honvédségnél szeretnék elhelyezkedni. Ez az álmom. Édesapám és nagyapám is volt sorkatona, sokat meséltek az élményeikről. Voltam honvédelmi táborokban, nagy hatással voltak rám. A kadét programban többek között megismertük a honvédség felépítését, beleláttunk a kiképzési rendszerébe, túlélési gyakorlatokon vettünk részt, egészségügyi ismereteket tanultunk. Mivel elmúltam tizennyolc éves, már részt vehetek a honvédség tartalékos programjában. Az iskola befejezése után egyelőre ott fogok szolgálatot teljesíteni – részletezte a terveit Krisztián.