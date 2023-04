Ahogy korábban beszámoltunk róla, vasárnap délután egy Fiat kisteherautó haladt Rum felől Zsennye irányába, amikor a jármű hirtelen füstölni kezdett, majd lángok csaptak fel belőle. A sofőr félreállt a járművel és az autóban lévő két kutyát is ki tudta menekíteni a lángoló járműből, amit végül a kiérkező rumi, kámi és sárvári tűzoltók oltottak el.

A lángok megfékezéséről videó is készült, amelyet a Rum és Zsennye Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevű oldalon osztottak meg. A tűz a jármű melletti növényzetre is átterjedt. Az eset során nem sérült meg senki, de a jármű teljesen kiégett. Információink szerint az autó néhány napja volt szervizben, ahol az üzemanyagrendszert is érintő javításon volt.