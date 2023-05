A bűn nem ismer határokat, ha pedig úgy adódik, akkor a bűnüldözők sem. Lapunkban nemrég adtunk hírt arról, hogy a gyanú szerint egy kőszegi és egy szombathelyi férfi autót lopott el Ausztriában. Az osztrák rendőrök üldözőbe vették őket. A hajsza a határon át is folytatódott, a párost végül a magyar rendőrök közreműködésével Kőszegen fogták el.

A vaol.hu-n egy másik esetről is beszámoltunk. Egy 27 éves grúz állampolgár a közelmúltban nagy sebességgel lépte át autójával a sopronkeresztúri (Deutschkreutz) határátkelőt. Járművében egy török ​​család ült három kisgyermekkel. A határátlépéskor a csempészt már két magyar rendőrautó is követte. Az üldözés végül Szabadbárándnál (Großwarasdorf) ért véget. A sofőr az árokba hajtott autójából kiszállt és gyalog menekült el. A kereséshez még egy helikopter is csatlakozott. Végül egy szemtanú hívta a rendőrséget, aki látta, ahogy a menekülő kijött az erdőből, és beszállt egy olasz rendszámú autóba. A rendőrök nem sokkal később megállították ezt az autót az S31-es úton, Sopronújlak (Neutal) közelében.

Forrás: orf.burgenland.at

A tavaly januárban, Szentpéterfánál történek is emlékezetesek lehetnek. A magyar oldalról rálőtt az osztrák határőrre egy embercsempész, majd a településen lévő régi határőr laktanyában keresett magának menedéket. A TEK az épületet körülvette, az osztrák oldalról érkezett egy drón is, ami segítette az elfogást.

A felvétel 2022 januárjában, Szentpéterfa határában készült

Fotó: Cseh Gábor

A három esetben az is közös, hogy a magyar és osztrák rendőrök együttműködve fogták el az elkövetőket.

- Vas Vármegyében a magyar és az osztrák rendőri szervek folyamatos együttműködését, a határmenti közös járőrszolgálatot a két ország között 2006-ben megkötött szerződés alapján látják el – tudta meg lapunk az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatánál. – Az együttműködés fő célja az illegális bevándorlás és a határon átnyúló bűncselekmények megelőzése, megszakítása. A közös járőrszolgálatok alkalmával a feladatok végrehajtásának koordinálása a Hegyeshalom-Miklóshalma (Nickelsdorf) Magyar-Osztrák Kapcsolattartási Szolgálati Helyen keresztül történik. Innen érkezett a jelzés a kőszegi esetnél is.

A közleményben kitértek arra is, az osztrák rendőrök a magyarországi tartózkodásuk ideje alatt egyenruhát, egyéni védőfelszerelést, valamint szolgálati lőfegyvert és lőszert viselhetnek. Továbbá kényszerítő eszközt is alkalmazhatnak. Igaz, lőfegyvert és vegyi eszközt kizárólag jogos önvédelemre vagy mások védelmére használhatnak. Mindez érvényes abban a helyzetben is, amikor magyar rendőrök tartózkodnak Ausztria területén.

Az osztrák - illetve a magyar - rendőrök a közös járőrszolgálat során ellenőrizhetik többek között a személyi okmányokat, a közúti járműforgalmat. Részt vehetnek a személyek elfogásában, őrzésében és kísérésében.