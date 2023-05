Kiszolgáltatott, megalázott helyzetbe taszítás. Elszigetelés a családtól, a barátoktól. Fizikai, lelki, verbális erőszak, fenyegetés rendszeres alkalmazása. Alkohollal, vagy más, bódulatkeltő szerekkel a függőségi helyzet kialakítása és fenntartása. Munkaszerződés nélküli munkavégzés, megalázó (vagy semmi) fizetség napi 16-18 órás (3 D – dirty, dangerous, difficult, azaz mocskos, kemény, nehéz) munkáért. Sokszor embertelen körülmények közötti elszállásolás. Mi ez, ha nem a modernkori rabszolgaság?

Modern kori rabszolgaság

Egy hirdetés, amelyben külföldi munkalehetőségre csábítanak, ahol sem a nyelvismeret, sem a szakmai ismeretek hiánya nem gond. Ahol az ígéretek szerint még a kerítés is kolbászból van. Ahol a dekoratív megjelenés előnyt jelent. Ahol a munkavégzés ideje mindig az esti, éjszakai órákra korlátozódik. A hirdetés, amely egyébként magyartalan, helyesírási hibáktól hemzseg és régóta kering az interneten.

Egy behízelgő, jó modorú, kellemes megjelenésű, érzelmekre jól reflektáló, jó kommunikációs készséggel rendelkező személy könnyűszerrel a bűvkörébe csábít bárkit, aki alacsony önértékeléssel, önbecsüléssel, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, aki anyagi kilátástalansággal, szeretethiánnyal küzd. Mindannyian, de ők különösen vágynak a jó szóra, az elismerésre, az ölelésre, arra, hogy szeressék őket és viszont szerethessenek. Az aranytálcán kínált élet, egy menő telefon, egy szuper gépkocsi, a vágyott ruha, a wellnesshétvége egy olyan új csodavilág képét nyújtja, amelyről sokan csak álmodoztak addig. A „szerelmes” hetek, hónapok után azonban ez a színes-szagos-csillogó világ sötét veremmé válik. A lover boy, ez a szerelmet ígérő férfi ugyanis anyagilag megszorul, kimeríti/zárolják a bankszámláját … megannyi mese arról, hogy miért lesz szüksége arra, hogy a behálózott, csapdájába esett áldozatát rávegye olyan cselekmények elvégzésére, amelyből neki pénze lesz. Innen egyenes út vezet a prostitúcióhoz, a szexuális kizsákmányoláshoz, mondja Németh Andrea rendőr őrnagy, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának kiemelt főnyomozója.

A kizsákmányolásba senki sem egyezhet be

S hogy miért válik valaki emberkereskedelem áldozatává, azt a következőképpen magyarázza: – A lover boy általi behálózás, a kényszerítés, a zsarolás, a kilátástalan anyagi/párkapcsolati/családi helyzetből menekülés, az aluliskolázottság, a szerfüggőség, a szeretetnélküliség, a munkanélküliség, mint toló tényező, a jobb élet reménye, a biztosabb, magasabb anyagi bevétel, a csábító ígéretek mint vonzó tényezők állnak a háttérben. Ám a kizsákmányolásba senki sem egyezhet bele. Ezek a sértettek, áldozatok kiemelt figyelmet igényelnek nemcsak a segítséget nyújtó hatóságok, szervezetek, hanem a társadalom minden tagja részéről. Számukra, legyen szó munkacélú vagy szexuális kizsákmányolásról, szervkereskedelemről, adósrabszolgaságról, van segítség.

Ne dőljünk be a túl csábító hirdetéseknek

Németh Andrea arra is felhívja a figyelmet: az emberkereskedelemmel összefüggő bűncselekmények nem feltétlenül lépik át az országhatárt, kizsákmányoló, megalázó, kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetünk hazánkban is. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya az áldozattá válás elkerüléséhez azt tanácsolja: ne dőljünk be a túl csábító, valóságtól elrugaszkodott hirdetéseknek! Legyen gyanús egy magyartalanul, feltételezhetően fordítóprogrammal készített külföldi álláshirdetés! A barátoktól, ismerősöktől kapott állásajánlatnak nézzünk utána, keressünk rá a cégre az interneten, érdeklődjünk telefonon az állítólagos állásajánlatról! Ne dőljünk be az erőszakos sürgetéseknek! A munkaszerződés tartalmát jogunk van megismerni a saját anyanyelvünkön. Egy biztos külföldi munka sok előkészületet igényel. Nyelvtudás és szakmai ismeretek nélkül kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetünk. A biztonságnak ára van. A kiutazás, az első havi kint-tartózkodás, a biztosítás, az iratok, bizonyítványok, oklevelek lefordítása, a biztonsági tartalék egy esetleges menekülés esetén, mindez pénzbe kerül. Fontos, hogy az itthon maradt családtagok, barátok tudják a munkahely, a szállás címét, elérhetőségét. Egy jó jelszó nemcsak az online világban nyújt biztonságot, hanem az offline világban is. Ha bajba kerülünk és nem beszélhetünk nyíltan, akkor használjuk a családtagokkal az előre egyeztetett biztonsági jelszót! Kiutazás előtt mentsük le a magyar konzulátus, külképviselet elérhetőségét, töltsük le a Külügyminisztérium vészhelyzeti applikációját – ajánlják, hozzátéve, hogy segítséget kérni bárki, bárhol tud. A 112-es Egységes Európai Segélyhívó mellett minden ország rendelkezik saját segélyhívó számmal. Ha pedig valakit nem engednek megszólalni, nem ismeri az adott ország nyelvét, akkor használja a Signal for help néma segítségkérés kézjelét.

Gyermekeket is érint - május 25. az eltűnt gyermekek világnapja

Május 25-én szerte a világban az eltűnt gyermekekre emlékeznek, Magyarországon 2011 óta az Ezer lámpás éjszakája elnevezésű kampánnyal is – erre már Kámán-Németh Martina, a szombathelyi ÁSK koordinátora hívja fel a figyelmet.

(A rendőrség külön adatbázist vezet az eltűnt, ismeretlen helyen tartózkodó személyekről, köztük gyerekekről is>>

– Ha egy gyermek elmegy otthonról, és többé nem tér haza, annak bűncselekmény is állhat a hátterében. Hozzátartozók közötti erőszak, kiskorú veszélyeztetése, iskolai bántalmazás (offline, online), emberkereskedelem is oka lehet, hogy hiába várnak rá. A szülők közötti problémák, a súlyos veszekedések, verbális, érzelmi és akár fizikai bántalmazások – a szülők között vagy a szülők és gyermek között – közvetlenül és súlyosan veszélyeztetik a gyermek testi, lelki, szellemi és erkölcsi egészségét. Az elmúlt időszakban gyermekpornográfia, szexuális kényszerítés miatt is jelentek meg gyermekkorú áldozatok a Szombathelyi Áldozatsegítő Központban. A szégyenérzet és bűntudat elhatalmasodik a gyermekkorú áldozaton, holott az őt kihasználó és zsaroló, legtöbbször felnőtt korú elkövető követett el jogsértést. Mégis a gyermekek életében következik be súlyos trauma, amit az áldozatsegítő központba kerülve pszichológus szakember segít feldolgozni, hogy a gyermek képes legyen egészséges életet élni a jövőben – mondja.

Podcast-videók, hogy minél kevesebben váljanak áldozattá

Többek között Varga Judit igazságügyi miniszter elhivatottságának köszönhetően az Igazságügyi Minisztérium kiemelt figyelmet fordít a társadalmi tudatosítás elősegítésére, így az emberkereskedelem témájában két podcast-videó is készült annak érdekében, hogy minél kevesebben váljanak áldozattá. Ezekben neves színészek hangjátéka meséli el a külföldi munkavállalás buktatóit és a szexuális kizsákmányolás folyamatát. Elemző videókat is készített az Igazságügyi Minisztérium, melyekben szakemberek beszélgetnek és adnak át segítő információkat a bűncselekmény elkerüléséhez, illetve az áldozattá váláskor igényelhető szolgáltatásokról. A gyermekek a jövő, ezért mindenek felett álló érdekeiket kell képviselni, védeni.