Hétfőn délelőtt információink szerint az etetőhajójáért akart csónakkal bemenni a szombathelyi Csónakázó tóra egy mozgássérült férfi. Az elektromos kerekesszékéből a férfi egy csónakba ült át, majd beevezett az etetőhajóért, de amikor ki akarta emelni a vízből, a férfi a csónakból a tó hideg vizébe esett.

Fotó: Horváth Balázs

A férfi mivel a csónak eközben eltávolodott tőle, elkezdett a Csónakázó tó szigete felé úszni, ahol a stéget sikerült is elérnie, de kimászni már nem tudott. Szerencsére ezt már észrevették többen is, és a férfi segítségére siettek, miközben hívták a segélyhívót. A helyszínre érkeztek a mentők és a rendőrök is, ekkor sikerült a testesebb mozgássérült férfit kihúzni a vízből, majd a mentők ellátták, és kórházba szállították.

Fotó: Horváth Balázs

Úgy tudjuk, hogy nagyon nagy szerencséje volt a pórul járt horgásznak, és komolyabb baj nélkül megúszta az esetet.

Fotó: Horváth Balázs