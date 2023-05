Az ünnepi közgyűlést Varga Miklós vezette le, aki szokásához híven egy szál virággal fogadta a polgárőr hölgyeket az ünnepségen. Az elnök elsőként az egyesület elmúlt évi működését és tevékenységét értékelte, majd büszkén nyugtázta: több sárvári polgárőr részesült neves elismerésben 2022-ben és már 2023-ban is. Beszélt arról is, hogy az idén, Vácon megtartott március 15-ei ünnepségen az Év Polgárőr Egyesülete elismerést vehették át Rétvári Bence államtitkártól. Varga Miklós azt is elmondta: az egyesületi tagok a múlt évben összesen 2023 órát töltött önkéntes szolgálattal. Végül megköszönte támogatóiknak azt, hogy az elmúlt évben is a közösség mellett álltak. Az egyesület népes tagságát 26-an - a tagság több, mint fele - képviselték az összejövetelen.

Kondora István, Sárvár polgármestere köszöntötte a jubiláló egyesületet, majd Sárvár Város Képviselő Testülete nevében Sárvár Városért Emlékérmet adományozott a közösségnek. A Gaál Tamás szobrászművész keze munkáját dicsérő emléktárgyat az egyesület elnöke vette át a polgármestertől.

A rendőrség nevében Takács Zoltán, a Sárvári Rendőrkapitányság közrendvédelmi alosztályvezetője gratulált a jubilánsoknak. Kiemelte a sárvári rendőrkapitányság és az egyesület közti jó kapcsolatot és együttműködést, ami, mint mondta, reméli, hogy a továbbiakban is megmarad.

Varga Miklós egyesületi elnök ünnepi beszédében megemlékezett az egyesület elhunyt- és alapító tagjairól, majd felidézte az alapítás napján írt jegyzőkönyv tartalmát. - Harminc év alatt sok minden megváltozott, de a mai napon is azért vagyunk polgárőrök, hogy magunk, a családunk és városunk biztonságához hozzájáruljunk – fűzte hozzá. Csempesz Gábor, az egyesület titkára Polgárőrség született című, saját versével köszöntötte tagtársait.

Az alapító tagok közül négyen - Horváth Gyula, Kovács Ferenc, Csempesz Gyula, Burka Károly – a mai napig aktívak. Csempesz Gyula és Kovács Ferenc meghatódva idézték fel az alapítás körülményeit. Egyetértettek benne: a rendszerváltást követően az önkéntes rendőrség után nehéz volt lelkes polgárőröket toborozni, de a város értékeinek megóvásáért, a lakók nyugalmáért érdemes volt tenni. - Az lenne a kérésem, hogy azt az aktivitást, amit elődeink képviseltek, folytassuk tovább – kérte tagtársaitól.

Az alapító tagok 30 éves szolgálatát Kondora István, a további évfordulós polgárőrök a közért végzett tevékenységét Burka Norbert, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnökségi tagja jutalmazta egy jelvény és egy oklevél átadásával. Takács Zoltán négy polgárőr 2022-ben végzett munkáját jutalmazta.

A közgyűlés zárásaként a polgárőrök tagfelvételről szavazhattak: egyöntetűen amellett álltak, hogy a Csempesz családot eddig a háttérből támogató édesanyát, Csempesz Gyulánét vegyék fel az egyesület egyre népesebb női táborába.