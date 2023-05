Az egyenruhások három, olyan járművezetőt is igazoltattak az elmúlt napokban, akik szeszes ital fogyasztását követően vettek részt járművükkel a közúti forgalomban. Az egyik gépkocsivezető Gyöngyösfalu belterületén, közlekedési balesetet is okozott. Az igazoltatás során a rendőrök megállapították, hogy a személygépkocsival közlekedő férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel sem, mivel őt a Kőszegi Rendőrkapitányság már korábban eltiltotta a vezetéstől. A vele szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, így további mintavételre is előállították. A 47 éves férfival szemben járművezetés ittas állapotban vétség, valamint járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult.

A másik két ittas gépjárművezetővel szemben is – vezetői engedélyük elvétele mellett – büntetőeljárás indult - olvasható a police.hu-n.