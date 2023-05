A Szombathelyi Járási Ügyészség kapcsolati erőszak bűntette miatt emelt vádat azzal a húszas éveiben járó férfival szemben, aki a vád szerint napi rendszerességgel pénzt követelt vagy lopott a szüleitől, ami miatt édesanyjával gyakran volt nézeteltérése. A megvádolt férfi ennek során szidalmazta, fenyegette, több alkalommal bántalmazta is a sértettet. A vádlott erőszakos megnyilvánulásai miatt előfordult, hogy a bántalmazott nő értesítette a segélyhívót, vagy elmenekült a lakásból. A megvádolt férfival szemben a rendőrség ideiglenes megelőző távoltartást is elrendelt, ennek ellenére megjelent szülei lakásánál, ahol – mivel nem engedték be – berúgta a bejárati ajtót és újból bántalmazta az édesanyját. A járási ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben - közölte a Vas Vármegyei Főügyészség.