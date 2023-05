A Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság mindhárom szolgálati csoportja részt vesz azon a képzésen, amelyet az E.ON Hungária Zrt. sárvári művezetője és a celldömölki területgazdája tart, segítve azon beavatkozások sikerét, ahol a tűzoltók munkáját a kárhelyszínen magasfeszültség nehezíti – írja a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az elméleti tudást már gyakorlatra is váltották a sárvári tűzoltók, a közelmúltban két olyan eseményhez is riasztották őket, ahol a beavatkozásnál a villamos áram is érintett volt.