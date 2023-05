A tényállás szerint a vádlott 2021. október 5-én 18 óra körül, nappali világosságban közlekedett egy Renault személygépkocsival Szombathelyen, a Rozsnyó utcában a 86-os számú főút irányába. A Rozsnyó utca „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblával van alárendelve a 86-os számú főútnak. A vádlott személygépkocsijával balra kanyarodva, a Zanati út irányába szerette volna folytatni az útját. A 86-os számú főút - a Zanati út irányából - ezen szakasza lakott területen kívüli útszakasz, egyenes vonalvezetésű, párhuzamos közlekedésre alkalmas úttest, irányonként kettő-kettő forgalmi sávval, melyek 3,5 méter szélesek. A 86-os számú főút és a Rozsnyó utca kereszteződése előtt a párhuzamos közlekedésre alkalmas úttest egy ugyancsak 3,5 méter széles – forgalom elől elzárt területtel határolt – kanyarodó sávval egészül ki. A vádlott szándékolt haladási irányába a 86-os számú főút, a Zanati út felé tartva gyorsító sávval segíti a balra kanyarodó járműveknek a forgalomba való becsatlakozást.

Halálos motorbaleset történt Szombathelyen Egy 21 éves fiatalember annak a motorbalesetnek az áldozata, ami 202 októberében történt Szombathely határában, a 86-os főút várost elkerülő szakaszán. Egy Renault személyautó kanyarodott ki balra a bevásárlóközpontok felől a 86-os útra, amikor ütközött a főúton nagy sebességgel haladó Suzuki motorral. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a motor több mint húsz méteres féknyomot hagyott maga után, ezután ütközött a közel két tonnás autóval, amit megpördített. A motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők hosszasan küzdöttek az életéért, de az újraélesztés sajnos nem járt sikerrel - tudósítottunk a tragédiáról.



A vádlott személygépkocsijával az útkereszteződéshez érve megállt, majd úgy kezdte meg a balra kanyarodást - járművét mintegy 14-15 km/ óra sebességre gyorsítva - a 86-os számú főútra, hogy nem észlelte, hogy a védett úton neki bal kéz felől, a párhuzamos közlekedésre alkalmas úttest belső forgalmi sávjában – mintegy 88-92 km/óra sebességgel - érkezik egy Suzuki SV 650 S típusú motorkerékpár. A sértett észlelte a forgalmi sávjába hajtó személygépkocsit, ezért vészfékezett, és 14,4 méter látható nyomot hagyó fékezést követően a motorkerékpárral el is dőlt az úttesten; a sértett teste és a motorkerékpár elvált egymástól, és így csúszva a sértett, és járműve – a sértett által igénybe vett forgalmi sáv bal oldali szélétől 2 méter távolságra - nekicsapódott a vádlott személygépkocsija bal oldala hátsó részének.

Amikor a vádlott álló helyzetből megkezdte járművével a balra kanyarodást, és a védett útra hajtott, akkor a későbbi ütközés helyétől mintegy 51-53 méter távolságra – féktávolságon belül - közlekedett a sértett a motorkerékpárjával, mert a motorkerékpár sebességéhez tartozó féktávolság még vészfékezés esetére is 71-73 méter. A Rozsnyó út úttestének és a 86-os számú főút kereszteződésének metszésvonalától a sértett haladási iránya mintegy 230 méter távolságra látható be még abban az esetben is, ha a 86-os számú főút külső forgalmi sávjában más személygépkocsi közlekedik, így a sértett közlekedése a vádlott részére észlelhető lett volna.

A sértett a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhalálozott. A közlekedési baleset, a sértett által elszenvedett sérülések és a bekövetkezett halála között egyenes, közvetlen ok-okozati összefüggés áll fenn. A baleset azért következett be, mert a vádlott KRESZ-szabályt szegett, ugyanis olyan útról érkező járművel, melyen az útkereszteződés előtt „Elsőbbségadás kötelező” tábla van, nem biztosított elsőbbséget a keresztező útról érkező jármű részére.

Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész, a vádlott és a védő is három munkanapot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat bejelentésére - közölte a Szombathelyi Törvényszék.