Az elmúlt években lecserélték a rettenetesen csúszós, antigoritos aszfaltot is az úton, balesetveszélyre felhívó táblákat helyeztek ki, illetve 60km/h-s sebességkorlátozás is érvényben van több szakaszon, de mintha semmi nem segítene, az elátkozott szakasz azóta is több áldozatot követelt már. A balesetveszélyes útszakaszoknál az esetek általában nagyon jól kategorizálhatóak, a balesetek nagy többsége hasonló, de itt Kőszeg és Horvátzsidány között mintha ez nem működne, mindenféle eset előfordul a figyelmetlenségtől a vadbaleseteken keresztül, sebességtúllépés miatt bekövetkező pályaelhagyások, elalvás, előzésből adódó esetek, minden volt már. Legutóbb egy előzésben lévő autót “ütött ki” egy szintén előzni kívánó jármű a 60km/h-s szakaszon, ekkor egy fiatalember vesztette életét a fának csapódó autóban, erről az esetről is részletesen beszámoltunk.

Vezessenek óvatosan!