Az elmúlt időszakban két rajzpályázatra is küldhették műveiket a Vas vármegyei iskolák diákjai. Számos sikeres pályaművet készítettek a szlovéniai Muraszombati Mentési és Védelmi Kirendeltség által kiírt képzőművészeti és irodalmi pályázatra, valamint az Országos Tűzmegelőzési Bizottság rajzpályázatára is. A zsűrinek egyik pályázati anyagnál sem volt könnyű dolga, ugyanis a diákok kreativitása lépten nyomon megjelent az alkotásokon.

A határmenti katasztrófavédelmi együttműködés keretében a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szlovén partnere a Muraszombati Védelmi és Mentési Kirendeltség minden évben képzőművészeti és irodalmi pályázatot hirdet különböző korcsoportokba tartozó diákok számára, melyre magyar pályaműveket is várnak. Szlovén partnerünk a 2022/2023-as tanévre is meghirdette pályázatát, melyen számos vasi tanuló is indult. A vármegyei forduló legjobbjait a szlovéniai partner bírálta, amelyen többen is sikeresen szerepeltek.

1-3. osztályos tanulóknak kiírt szabadkézi rajz kategóriában Bercsán Boglárka első helyezett lett. 4-6. osztályos tanulók csoportjában, szabadkézi rajz kategóriában Forgács Márió első, Jáger Júlia második helyen végzett. 7-9. osztályos tanulók közül, szabadkézi rajz kategóriában Csik Noémi második, Polnicsh Gréta harmadik lett.