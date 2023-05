Hétfőn este Szombathely nagy részén volt áramszünet hosszabb-rövidebb időre, mivel a Szent László Király utcában kigyulladt több vezeték egy trafóházban. A helyszínre nagy erőkkel érkeztek ki a tűzoltók, akik eloltották a kábeleken égő szigetelést. Az áramszolgáltató szakemberei áramtalanították a vezetékeket és egy időre teljesen le kellett kapcsolni az áramot a környéken.

Forrás: Horváth Balázs

Ebben a trafóházban már többször volt hasonló tűzeset, akkor és most is csak nehezen jutottak be az egyébként magántulajdonban lévő épületbe a tűzoltók, mivel a bejárati vasajtók magánterületen vannak és azokat nagyon sok kaviccsal torlaszolták el. A tűzoltók csak azután jutottak be most is az épületbe, hogy a sok kavicsot ellapátolták az ajtó elől, így az oltást is csak késve tudták megkezdeni.

Az eset során nem sérült meg senki, az érintett utcát teljesen le kellett zárni az oltási munkálatok idejére.

Forrás: Horváth Balázs