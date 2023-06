A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015-ben hívta életre az azóta már hagyománnyá vált Vas Vármegyei Tűzoltó Találkozót. A program célja a kezdetektől változatlan: felhívni a figyelmet az önkéntességre, az összefogásban rejlő erőre, és rávilágítani arra, hogy a gyors segítség érdekében mekkora szükség van a hivatásos tűzoltók mellett az önkéntesekre.

Az idei rendezvényt dr. Bognár Balász tűzoltó dandártábornok, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója nyitotta meg: -Ma Magyarországon a biztonság a legfontosabb közösségi érték. A kormány számára a magyar emberek biztonsága az első, hiszen a kockázatok, kihívások jelen vannak a mindennapjainkban. Kockázat rejlik minden egyéni és szervezeti döntésben, abban, hogy milyen gyorsan és milyen eszközrendszerrel reagálunk a bennünket érő hatásokra és veszélyekre - kezdte beszédét az igazgató, majd arra is kitért, hogy a természeti, ipari és környezeti katasztrófák, valamint a különféle válsághelyzetek közvetlen hatással vannak a társadalmi együttműködések rendszerére. - Célunk továbbra is az, hogy Vas Vármegye továbbra is élen legyen megelőzésben és professzionális legyen mentő-tűzvédelemben. A találkozót azért szerveztük meg, hogy hivatásunkat szakmai bemutatókkal, családi- és gyermekprogramokkal közelebb hozzuk a lakossághoz. Így demonstráljuk, hogy itt vagyunk mi, vasi tűzoltók, akik az év minden napján tanúbizonyságát adjuk annak, hogy a káreseményeket közös erővel fel lehet számolni. Büszkék vagyunk arra, hogy hivatásunk az egyik legrégebbi a világon. Valljuk, hogy Szent Flórián örökösének lenni a szó legnemesebb értelmében vett szolgálat - tette hozzá.

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő így fogalmazott: Egy ilyen rendezvényen nem szorul magyarázatra az az alaptétel,

hogy az ember bizony társas lény. A társtalanság nem természetes állapotunk, bármennyire is húznak szét a feladataink, nehézségeink, eltérő nézeteink, mindig keressük a társakat és a kapcsolódás lehetőségét. Osztálytárs, padtárs, útitárs, házastárs, munkatárs, üzlettárs, honfitárs – mondjuk, amiből kiderül, társ alatt azt értjük, akivel együtt vagyunk valamiben – egy osztályban, egy iskolapadban, egy utazáson, életközösségben, munkahelyen, üzletben, nemzetben. Ezek a hol koncentrikus, hol egymást metsző körök alkotják a társas életünket, ezek határozzák meg, kik vagyunk. Vannak közöttük olyan körök, amelyekbe csak belekerülünk: az osztálytársunkat, az útitársainkat, a honfitársainkat például nem válogathatjuk meg, és vannak olyan kapcsolatok, amelyekre tudatosan vállalkozunk: házasságot kötünk, üzletet kötünk valakivel, és így házasulandó felek, üzletfelek leszünk, a továbbiakban már ketten vagy többen alkotunk egy egészet. Van egy egészen különleges típusa ezeknek a társas kapcsolatoknak, amiről az itt összegyűlt tűzoltók hosszasan tudnának beszélni: a bajtársi kapcsolat. Ennek a kapcsolódásnak a különlegességét Gogol így írta le: Nincs szentebb kötelék a bajtársi hűségnél. Lélek és nem vér szerinti rokonságot kötni csak az ember képes. Egy fiatal amerikai történész pedig egyenesen úgy fogalmaz, hogy elszámolással csakis Istennek és a bajtársainknak tartozunk.

Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke hangsúlyozta: ha megnézzük az elmúlt évtizedek statisztikáit arra vonatkozóan, hogy melyik szakma, hivatás vezeti a listát az úgynevezett "bizalmi index" szempontjából, azonnal kiderül, hogy a tűzoltók, akikre mindig számítani lehet, ha baj van.

Bebes István, Körmend polgármestere kiemelte: a nyolcadik Vas Vármegyei Tűzoltó Találkozót történelmi helyszínen, a Batthyány-kastély kertjében tartják, amely számos nagyszerű eseménynek volt helyszíne az elmúlt időszakban. A városvezető azt is hozzátette: az önkéntes és a hivatásos tűzoltók is példaképek. Szent Flóriánról is szó esett, akinek szobrát a történelmi egyházak képviselői, Kiss László plébános, Szabadi István református lelkész és Benedek János evangélikus lelkész áldottak meg. A tűzoltók védőszentjét megtestesítő relikviát lovaskocsival szállították végső helyére, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség épülete elé, a Hunyadi utcába.

A szoborszentelés után a tűzoltó szervezetek elhelyezték kitűzőjüket arra a vármegyei térképre, amely külön erre az alkalomra készült.

Kitüntetések, tárgy- és pénzjutalmak átadására is sor került, ezeket dr. Bognár Balázs igazgató, Bebes István, Körmend polgármestere és Huszár Gábor Szentgotthárd polgármestere adták át. Ezután színes játszótérré alakult a kastélypark, ahol amellett, hogy meg lehet tekinteni az összes felsorakozott gépjárművet, tűzoltási, roncsvágási, olajtűz-



oltási, kutyás és virtuális valóság szemüveggel végzett bemutatókat is meg lehetett nézni. Az érdeklődők egy zenés újraélesztési maratonra is becsatlakozhattak, emellett lehetőség nyílt a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum tárlatvezetéssel egybekötött látogatására is.