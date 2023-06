Ahogy korábban portálunkon is beszámoltunk róla, féltékenység miatt majdnem megölte feleségét a vasi férfi. A tényállás szerint a férfi és a felesége kapcsolata nem volt harmonikus.

A vádlott 2013 nyarán létesített párkapcsolatot a sértettel akivel, - annak ellenére, hogy kapcsolatuk a vádlott féltékenysége miatt nem volt harmonikus, gyakran veszekedtek, amelyek miatt a sértett többször elköltözött a vádlottól – 2020 nyarán házasságot is kötött. A vádlottnak és a sértettnek 2020 októberében gyermeke született, kapcsolatuk azonban továbbra is kiegyensúlyozatlan volt, mert a vádlott azt is kétségbe vonta, hogy a gyermeknek ő az apja, ezért a sértettet már várandóssága idején többször azzal fenyegette meg, hogy megöli a fattyút, illetve megfojtja a sértettet, aki azonban ezt akkor nem vette komolyan - tájékoztat hivatalos oldalán a Szombathelyi Törvényszék.

A Sárvári Járásbíróság a 2021. április 6-án jogerős végzésével a vádlottal szemben 2 rendbeli garázdaság vétsége miatt pénzbüntetést szabott ki, mert 2019 októberében betörte a sértett bérleményének ajtaját és 2020 júniusában megrongálta a gépkocsiját. A sértett 2021. február 17-én meghatalmazást adott bontóperi képviseletre egy sárvári ügyvédnek - olvasható a Győri Fellebbviteli Főügyészség lapunkhoz eljuttatott közelémyében.

A férj 2021 októberében egyik ismerősét azzal kereste meg, hogy 3 millió forintot ad neki, ha segít megölni a feleségét - a váti lőtéren lévő bunkerben gázpalackkal felrobbantani vagy savval teli hordóba tenni – a sértettet, ismerőse azonban nem vette komolyan a vádlott ajánlatát.

A vádlott 2021. november 9-én Szombathelyen egy másik férfi társaságában meglátta a feleségét, ezért elhatározta, hogy megöli. A sértett házához ment, elrejtőzött. Amikor a nő megérkezett és a bejárati ajtót kinyitotta, mögé lépett, hátulról elkapta a nyakát, majd a házba belökte. A telefonját, a segélyhívásra alkalmas óráját elvette tőle. A magával vitt ragasztószalaggal a fejét, orrnyílását és száját is érintve, többször körbetekerte. Mivel a nő megpróbált ellenállni, kezeit és lábait is összekötötte. Dulakodásuk során fojtogatta, fejére bevásárlótáskát húzott, arcára párnát szorított, miközben azt ismételgette, hogy „Dögölj már meg!”.

A nő folyamatosan védekezett, így sikerült a házból kijutnia, s a szomszédtól segítséget kérnie. Mindeközben a házaspár gyermeke a sértett autójában aludt. A vádlott a helyszínről elmenekült, majd öngyilkosságot kísérelt meg. A nő nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A halálos eredmény a sikeres és kitartó védekezése miatt maradt el.

A Szombathelyi Törvényszék a férfit előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 7 év fegyházbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy a törvény értelmében, feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet ellen az ügyész súlyosítás, míg a férfi és a védője a cselekmény enyhébb minősítése és enyhítés érdekében fellebbezett. A fellebbviteli főügyészség az ügyészi fellebbezést fenntartotta, mivel úgy ítélte meg, hogy a büntetett előéletű férfi sokkal súlyosabb büntetést érdemel. Az ügyben másodfokon a Győri Ítélőtábla fog dönteni.