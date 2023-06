Az információt a Zala vármegyei hírportál érdeklődésére több zalalövői lakos is megerősítette. Elmondták: az elhunyt férfi a város budafai településrészén lakott, s feleségével együtt részt vett azon a hétvégi rendezvényen, amiről szerdai számában a Hírlap is beszámolt. Hírforrásaik szerint a házaspár közötti kapcsolat nem volt harmonikus, többször látták-hallották veszekedni őket, ezért is vették örömmel, hogy a hétvégi rendezvényen, a délután során még szemmel láthatóan jól érezték magukat egymás társaságában. A férfi halálhíre ugyanakkor megdöbbenést is okozott, hiszen nagyon sokan ismerték és kedvelték őt a városban - írja a zaol.hu.

Az ügy kapcsán a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság is kiadott egy közleményt, ebben azt írják, hogy a nyomozás adatai szerint 2023. május 27-én az esti órákban zalalövői családi házukban, szerelemféltés miatt szóváltás alakult ki egy házaspár között. A vita során a feleség bántalmazta férjét, akit többször kézzel megütött, egy üveggel fejen dobott és hanyatt lökött. A férfi ezután autóval ment el otthonról, majd néhány órával később belehalt sérüléseibe. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói halált okozó testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a 38 éves nőt, aki az eljárás során szabadlábon védekezhet.

Zalalövőn érdeklődve a zaol.hu munkatársai azt tudták még meg, hogy a házaspár otthona a hétvégén lezajlott program helyszínéhez közel található, illetve két kiskorú gyermekük van. A városban élők azt is elmondták: a 37 éves férfire vasárnap közvetlenül a saját autója mellett bukkantak rá, s amikor megtalálták, még mutatott életjeleket, ám amire a rohammentő kiért a helyszínre, addigra elhunyt.