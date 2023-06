A verseny elsősorban a biztonságos és balesetmentes közlekedést célozza, de kiemeli a családok nevelő erejének fontosságát is, amelyben kiemelt figyelmet kap a szülői példamutatás.

A gyerekek már korán elsajátíthatják a biztonságos közlekedés feltételeit. Idén 15 család regisztrált előre a kozlekedikacsalad.hu oldalon meghirdetett versenyre, de a nevezéseket a helyszínen is be lehetett nyújtani, így összesen 18 család mérhette össze tudását. A vetélkedő kilenc állomását kellett teljesíteni, melyhez szükség volt logikai, matematikai és közlekedési ismeretekre, az akadálypályákon pedig az ügyességre. Kifejezetten érdekes feladat volt az úgynevezett ittas szemüveg használata vezetés közben, amellyel a vezető megtapasztalhatta, hogy milyen veszélyes is alkoholos befolyásoltság alatt vezetni. A győztes család részt vehet az országos döntőn is, ahol már komoly tétje lesz a vetélkedőnek, hiszen az első helyezett egy új autóval lehet majd gazdagabb.