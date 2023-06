Az orosházi kórházból érkezett jelzés a rendőrségre még 2023 áprilisában arról, hogy egy fiatal nőt élettársa olyan súlyosan bántalmazott, hogy arccsont- és szegycsonttörést szenvedett, valamint számos helyen zúzódásos sérüléseket - közölte a rendőrség.

Az ügyben a KR NNI Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály székesfehérvári osztályán indult büntetőeljárás, miután a rendőrök megállapították, hogy a bántalmazott nő emberkereskedelem áldozata, és a szexuális kizsákmányolása már hónapok óta folyt. A tanúkihallgatások és adatgyűjtések során a nyomozók azt is megállapították, hogy a 19 éves lány tavaly ősszel ismerkedett meg későbbi élettársával, aki prostitúcióra vette rá.

A fiatal nő eleinte ugyan beleegyezett a szexuális szolgáltatások nyújtásába, de idővel közölte, hogy nem szeretné ezt tovább folytatni. A nőt ekkor már több országban is futtatta élettársa. Eleinte csak Magyarországon, de később már Ausztriában és Svédországban is. Több hazai és nemzetközi, szexuális szolgáltatást nyújtó honlapon is hirdette a nő bájait, hogy minél nagyobb jövedelemre tehessen szert. Amikor a lány fel akarta adni ezt a munkát, rávette, hogy kiadásai és adóssága rendezése miatt dolgozzon tovább neki. Később ez azonban már átfordult fenyegetésbe, majd fizikai bántalmazásba is.

A férfi 2023 áprilisában Ausztriában úgy megverte a lányt, hogy több csontja eltört. Három napig orvosi segítséget sem kapott, mert a férfi nem vitte kórházba. Egy bécsi lakásban bezárva tartotta. A sértettnek úgy sikerült tőle megszöknie, hogy a férfi rövid időre magára hagyta. Ekkor szállt fel egy olyan vonatra, ami Magyarországra hozta. Az osztrák pályaudvaron és a vonaton több utas segítséget nyújtott neki, így sikerült hazajutnia. Majd édesanyja vitte be az orosházi kórházba.

Kezelését követően a KR NNI áldozatvédelmi intézkedés keretében védett házba vitte.

A férfi elfogására összehangolt akciót szervezett a Nemzeti Nyomozó Iroda fehérvári egysége a Készenléti Rendőrség bevetési egységével közösen. Édesanyja soproni házában fogták el június 28-án. A nyomozók szexuális kizsákmányolással elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntett elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd bűnügyi őrizetbe vették, és a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészségen kezdeményezték letartóztatását.

A folyamatban lévő nyomozás a továbbiakban arra is keresi a választ, hogy a férfi más nőket is rákényszerített-e hasonló módon szexuális szolgáltatásokra, illetve voltak-e ebben társai.