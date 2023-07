Az édesanyát, Kovács Nórát értük el telefonon, aki most is a kórházban van, és bent alvással marad is három napon át a kisfia, a 12 éves Poór Benedek mellett, akit agyrázkódással, fejfájással vittek be a baleset után.

Az anyuka közvetítette a gyermek elbeszélését, miszerint egy bronz vagy arany színű Opel Corsa sodorta el: a csípőjénél lökte meg az autó, a másik oldalán volt a bicikli, amin az ütközés következtében átesett, megütötte a fejét, ami – úgy érzékelte - szinte visszapattant az úttestről. A sofőr –egy idősebb őszülő férfi – megállt egy pillanatra, kiszállt, a „K… anyád! Meg még agyon is verlek!” mondta neki, majd visszaült a kocsiba és elhajtott. Egy fiatal nő érkezett arra, leszállt a biciklijéről, hogy segítséget nyújtson, vizet adott a fiúnak, mentőt akart hívni, de Benedek elhárította, elmentek, hogy pizzát egyenek a barátjával. Hamarosan azonban nagyon rosszul lett, többször hányt, fájt a feje. Amikor hazament, és elmesélte, mi történt, a szülei azonnal kórházba vitték, ahol bent is fogták három nap megfigyelésre. Ma más sokkal jobban van, már nem kell hánynia, de fáj a feje.

A szülők szeretnék megtalálni az autóst, az édesapa a Facebookra is kiírta a kérést: aki az esetet látta, vagy tud valamilyen balesettel kapcsolatos információval szolgálni, jelezze nála vagy a rendőrségen.

A rendőrség is bekapcsolódott az ügybe, mert a kórházból hivatalosan kiértesítették a cserbenhagyásos gázolásról. A baleset nyomán helyszínelők mentek ki a szülői házhoz jegyzőkönyvet felvenni. Az anyuka elmondása szerint szerdán a plázához is kimennek helyszínelni, és közben megnézik majd az ottani kamera szombat dél körül készült felvételeit is.

Az ügy kapcsán a rendőrségtől is kértünk tájékoztatást, amint megjön, közöljük.