Első alkalommal rendeztek tematikus programokkal színesített nyári napközis tábort a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságon dolgozók gyermekei részére, a 6–12 éves korosztály tagjait várták a szervezők - tudtuk meg a police.hu oldalon közzétett cikkből.

"A cél az volt, hogy a kicsik megismerkedjenek a rendőrök munkájával, a különböző szakterületekkel. A gyerekek nemcsak megfigyelhették a zsaruk munkáját, de be is kapcsolódhattak. Például a bűnügyi technikussal nyomot rögzítettek, a szolgálati kutyával szagot követtek, és megismerkedhettek a baleseti helyszínelők eszközeivel, sőt, ki is próbálhatták azokat. A kicsik ezenfelül megtanulták, hogyan lehet csapatban együtt dolgozni, és miként érhetnek el így sikereket. A táborozás alatt nem maradhattak el a közös játékok, a kirándulások, valamint a társszervek bemutatói sem" - írták a police.hu oldalon.