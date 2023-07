A húsz fős, tizenkilenc fiúból és egy lányból álló csoport egy júliusi egyhetes tábor keretében ismerkedett meg a tűzoltó lét minden ismérvével, legyen az védőfelszerelés, eszköz, szerállomány, vagy szerelési feladat. A táborozókhoz a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság mindhárom szolgálati csoportja látogatást tett a táborban, hogy a hét minden napján elméleti és gyakorlati foglalkozás keretében tanítsák meg nekik a legfontosabb tudnivalókat. Az egyik napot a gyermekek a szombathelyi laktanyában töltötték. Nagy örömükre szolgált, hogy ellátogathattak a tűzoltókhoz, ahol testközelből is megismerkedhettek a tűzoltólaktanyával, a szakfelszerelésekkel és a tűzoltó gépjárművekkel.

A táborozók között voltak visszatérők is, ugyanis volt köztük olyan, aki már hatodik éve a Bonaventúra tűzoltótábort választotta nyári programjának. A tanultakról a diákok július 14-én egy vizsga keretében adhattak számot. Délelőtt elméletben és gyakorlatban is vizsgáztak, az elsajátított ismereteket pedig szüleiknek is megmutatták. Nem számított a nyári forróság, gurult a tömlő, kapcsoltak az osztóra és mutatták be, hogyan is tanulták meg a szerelést tűzoltó példaképeiktől.

Forrás: vas.katasztrofavedelem.hu