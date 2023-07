A korábbi, több mint 800 négyzetméterhez képest ebben az évben mindössze 301 négyzetméternyi épített területben tettek kárt a lángok. A lakástüzek következtében az első félév során két ember vesztette életét, és négyen szenvedtek sérülést - olvasható a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság lapunkhoz eljuttatott közleményében.

A lakástüzek keletkezési körülményeinek tisztázása érdekében Vas vármegyében 4 alkalommal indult tűzvizsgálati eljárás az év első hat hónapjában. A statisztikai adatok alapján elmondható, hogy a lakástüzek kialakulási okai közül a legelső helyen szerepelnek a kéményben keletkezett tüzek 20 esettel (27 százalék), amit 17 esettel szorosan követ a konyhai eredetű tűzesetek előfordulása (23 százalék). Mindezek mellett az sem volt egyedi eset, amikor a tűz kialakulása nyílt láng használatára, dohányzásra, elektromos meghibásodásra, rövidzárlatra volt visszavezethető.

Az év első hat hónapjában – csakúgy, mint a tavalyi év hasonló időszakában – 17 alkalommal riasztották a vármegye tűzoltó egységeit olyan esethez, amelyeknél vélelmezhető volt a szén-monoxid-gáz jelenléte a lakásban. Ezen alkalmak során ketten szenvedtek valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, szerencsére azonban egy esetben sem követelt emberéletet a mérgező gáz. Fontos kiemelni, hogy a 17 esetből 11 helyszínen volt felszerelve CO-érzékelő készülék, amelyek minden alkalommal működtek, és helyesen figyelmeztettek a veszélyre. A szén-monoxid akkor jön létre, ha beltérben nyílt láng van és a tűz környezetében nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Mivel meleg vízre nyáron is szükségünk van, nyáron is fenyegető veszélyforrásról van szó.

A számadatokból kitűnik, hogy csökkenő tendencia indult el a lakástüzek és szén-monoxid-mérgezések előfordulására vonatkozóan, amely egyrészt az emberek fokozott gondosságának, óvatosságának, másrészt a veszélyjelző berendezések elterjedésének tudható be. A továbbiakban is arra kérjük a lakosságot, hogy különös gondossággal járjanak el, ha tüzet használnak a lakásban! Kiemelten fontos, hogy ne hagyják felügyelet nélkül a konyhát, ha főznek, a nappalit, szobát, ha gyertyát gyújtanak, illetve saját és családjuk biztonsága érdekében mellőzzék az ágyban történő dohányzást. Külön figyelmet igényel a kémények rendszeres, szakemberekkel történő ellenőrzése is. Mindezek mellett joggal érezhetik magunkat és szeretteiket nagyobb biztonságban, ha komolyan véve a láthatatlan veszélyeket, beszerzenek és felszerelnek egy füstjelző, illetve egy szén-monoxid-érzékelő készüléket.