Hétfőn hajnalban nagyobb autóbaleset történt Pósfa közelében, erről beszámoltunk akkor. A négytagú szlovák család minden tagját kórházba kellett szállítani a helyszínről. Az autóban egy mindössze néhány hónapos kutya is utazott, ő nagyon megijedt a balesetnél, a helyszínre érkező mentők, rendőrök és tűzoltók őt is megvizsgálták, de kiderült, hogy bár a bundája csupa véres volt, mégsem sérült a kutyus, nem a saját vére volt rajta.

A kutya nagyon jól nevelt volt, az ijedtség ellenére nem futott el a helyszínről amikor a baleset történt, hanem türelmesen várta az autó roncsa mellett ülve míg a segítség megérkezett.

Miután a család mind a négy tagját kórházba szállították, a kutyust a tűzoltók és a rendőrök nyugtatták, kapott inni is, és az autó roncsából elővett pokrócon várta meg míg biztonságba tudták helyezni, az autómentő vitte el a kutyust is, a telephelyen kapott inni és enni is.

Egy autóbaleset a kisállatokat is nagyon megviseli, nem csak testileg, de lelkileg is. Nagyon fontos, hogy biztonságosan szállítsuk őket az utazás során, hordozóban, vagy olyan hámban vannak a legnagyobb biztonságban, amit a biztonsági öv csatjához lehet rögzíteni.

Ha megtörtént a baj, megfelelő rögzítés esetén kisebb eséllyel sérülnek meg, illetve az ijedtségtől sem futnak el a kisállatok. Fontos az is, hogy ha a gazdit esetleg kórházba szállították, akkor az állatokat is nyugtatni kell, adhatunk nekik vizet és valami olyan tárgyat - pokrócot, pólót például -, amin a saját és a gazdi ismerős illatát érzik, ez megnyugtató számukra.