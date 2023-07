A gyermekek – csakúgy, mint a tábor többi programját – a szombathelyi laktanya látogatást is nagy izgalommal várták. Az első turnusban táborozó fiatalok a mai napon ismerkedhettek meg a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság laktanyájának monumentális járműveivel. A gyermekek között voltak egészen kicsik, és iskolások is egyaránt, de minden érdeklődve hallgatták a tűzoltók tájékoztatóját.

Hallhattak arról, mire használják a gépjárműfecskendőkön található különböző eszközöket, kíváncsian vették kézbe a sugárcsövet és tapasztalták meg maguk is, milyen fizikai felkészültséget igényel a feszítővágó berendezésnek a puszta kézben tartása is, és legizgalmasabbnak ők is azt tartották, amikor beülhettek a tűzoltóautókba, illetve felmászhattak a létraszer „fedélzetére”. Természetesen nem maradhatott el a védőfelszerelések felpróbálása, valamint az elengedhetetlen próbariasztás sem.

A laktanya látogatást követően mindannyian sok tapasztalattal tértek vissza a táborba, és – mint mondták – egy napon ők is szeretnének a „menő” tűzoltók közé tartozni - olvasható a vas.katasztrofavedelem.hu-n.