Egy MAN teherautó kanyarodott be a Levendula utcába, majd a sofőr megállt és tolatni kezdett, mivel a közelben zajló munkálatokhoz érkezett. A sofőr nem vette észre, hogy időközben egy Ford személyautó állt be a teherautó mögé közvetlenül, és a kisebb jármű nem is látszott a teherautó tükreiben,l. A teherautó megkezdte a tolatást és a Ford elejének ütközött. A balesetben szerencsére nem sérült meg senki.