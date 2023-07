Ez a második személyiségi jogi per, amit Balassa Péter, a Jobbik országgyűlési képviselője jogi képviselőjén keresztül indított a vaol.hu oldalon megjelent toronyi harangjátékos cikk miatt. Mint arról korábban írtunk: a Győri Ítélőtábla jogerős ítéletben utasította el Balassa Péter jóhírnév megsértése miatt indított keresetét, ott az alperes Torony polgármestere, Kovács György volt. Erről a településvezető márciusban sajtótájékoztatón számolt be. Már akkor írtunk arról, hogy a Jobbik politikusa egy másik személyiségi jogi pert is indított cikkünk miatt: Zsoldos Tibor 2021 szeptemberében arról nyilatkozott lapunknak, hogy nincs baja a harangjátékkal, tudja ő is, kit zavar leginkább. Akkor megjegyezte azt is, hogy őt is „feljelentette” egyszer Balassa Péter, mert szombaton nyírta a füvet. A jobbikos politikus és jogi képviselőjének álláspontja szerint utóbbi kijelentéssel megsértette az országgyűlési képviselő jóhírnevét.

Tanúk tettek vallomást a jó, 10 éve történt esetről

Pro bono vállalta a köztisztasági munkásként dolgozó alperes jogi képviseletét dr. Szendrő-Németh Tamás, aki az előző ügyben született jogerős ítéletre is felhívta a bíróság figyelmét. Zsoldos Tibor egyébként az eljárás során kitartott amellett: minden úgy történt, ahogy mondta. Hétfőn tanúmeghallgatásokra került sor: Kovács György, Torony polgármestere és egy másik helybeli férfi elevenítette fel az egyébként már jó tíz éve történt esetet. Megtudtuk, a toronyi étteremnél lévő árokban fűkaszával nyírták a füvet szombaton a polgármester kérésére. Balassa Péter egyszer csak odament Zsoldos Tiborhoz, jelezve, nem tud „kajálni”, mert zörög a fűkasza – mondta el a tanú. Később szombathelyi rendőrök jelentek meg, ekkor értesítették a polgármestert. Kovács György azonnal autóba szállt, és már a helyszínen tájékoztatta a járőröket, a településen erre megvan a lehetőség szombaton. A rendőrök ezt tudomásul vették és távoztak.

Dr. Szendrő-Németh Tamás kérdésére Kovács György megerősítette: Toronyban a három körzeti rendőr szokott intézkedni, ezért is lepődött meg, amikor szombathelyi egyenruhásokat látott. Zsoldos Tibor pedig az előző tárgyaláson tett vallomásában mondta el, mit látott: a rendőrök először Balassa Péterrel beszéltek, utána kérték tőle ugyanazt, mint korábban a politikus.

Dr. Kummer Ákos, Balassa Péter ügyvédje a hétfői tárgyaláson a többi között azzal érvelt: a közvélekedés szerint „pitiáner alaknak” tűnik az, aki a fűnyírás miatt kihívja a rendőröket, miközben Toronyban lehet füvet nyírni szombaton. Szerinte nem sikerült érdemben bizonyítani, hogy Balassa Péter volt az, aki értesítette a rendőröket a fűnyírás miatt. Mást is zavarhatott, akár az étteremben is a fűkasza zaja – ismertette álláspontját. Utalt arra még: sérelemdíjat azért kértek, mert az alperessel tudatosítani kell, hogy ellenőrizetlen információkat másról nem mondhat.

Dr. Szendrő-Németh Tamás zárszavában rámutatott: okkal juthatott arra a következtetésre ügyfele, miután beszélt Balassa Péterrel, majd látta a rendőröket vele, akik ezután felszólították a fűnyírás abbahagyására, hogy a politikus volt, aki értesítette a Szombathelyről kiérkező járőröket.

Szünet után ítélethirdetés

Dr. Ráski Éva bíró végül rövid szünet után ismertette a Szombathelyi Törvényszék elsőfokú ítéletét az ügyben: elutasította Balassa Péter keresetét, egyben kötelezte a perköltség megfizetésére is.

Dr. Szendrő-Németh Tamás az ítélethozatal után lapunknak elmondta: győzött az igazság, majd ismét megerősítette: - Annak szeretnénk gátat szabni, hogy politikusok közpénzből próbáljanak civilekre nyomást gyakorolni a bíróságokon. Mindig ki fogunk állni az igazság mellett, ha tetszik a politikusoknak, ha nem.

Dr. Szendrő-Németh Tamás egyben szólt arról is: a toronyi hátrányos helyzetű gyerekeknek felajánlja azt a pénzösszeget, amit számára ügyvédi munkadíjként megítélt a Szombathelyi Törvényszék. Az elsőfokú ítélet nem jogerős, a felek fellebbezhetnek.