2023. augusztus 21-25 között, immáron harmadik alkalommal rendezik meg a répcelaki tűzoltók azt a gyermektábort, amelyre évről-évre nagyobb érdeklődést mutatnak kicsik és nagyok egyaránt. A tűzoltó tematikájú táborban a gyermekek megismerkedhetnek a lánglovagok mindennapjaival, megtekinthetik, illetve kipróbálhatják a tűzoltó védő- és szakfelszereléseket. Emellett alapvető elsősegélynyújtó szaktudást is szereznek. A tábor egyik újdonsága volt a szerdai a sportnap és az azt követő akadályverseny, de a gyermekek által kedvelt programnak számít a kismotorfecskendő szerelés ismereteinek elsajátítása is. A diákok lelkesedéséről és a tábori jó hangulatról Lakatár Gábor tűzoltó ezredes, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese személyesen is meggyőződött augusztus 23-án. Az elsajátított ismereteket a táborozók a hétvégén kamatoztathatják is, ugyanis a résztvevők közül három gyermek csapat részt vesz augusztus 26-án, Nicken megrendezésre kerülő XV. Répcementi Tűzoltó Kupán - írja a vas.katasztrofavedelem.hu.