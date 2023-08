Az elmúlt napokban a vármegyét érintő intenzív esőzések következtében nem csak a csapadékvíz-elvezető árkok teltek meg esővízzel, de a patakok és a folyók vízszintje is folyamatosan emelkedett, helyenként a medréből ki is lépett. Szombathelyen, Kenézen, Vasváron, valamint több Körmend és Szentgotthárd környéki településen jelentett gondot az utcáról és a mezőgazdasági területekről a házak udvarába, garázsokba és pincékbe beáramló esővíz. A szombathelyi, körmendi és a szentgotthárdi hivatásos, a vasvári önkormányzati, valamint a környék önkéntes tűzoltóit helyszínről-helyszínre riasztották károk felszámolásához.

Pénteken az első bejelentések Szentpéterfáról érkeztek a vármegyei műveletirányítási ügyeletre, ahol két utcában is villámárvíz alakult ki a heves esőzések következtében. Magyarnádalján a patak vízszintjének növekedése miatt a közeli házak kerültek veszélybe. Szentgotthárdon több lakóingatlan pincéjében 20-30, helyenként 40 centiméteren gyülemlett fel az esővíz, eltávolításához szivattyúkra volt szükség a kárhelyszíneken.

Felsőszölnökön árkokban és garázsban is a csapadékvíz jelentett problémát, míg Körmenden egy családi házat kellett megvédeni a vízbetöréstől. Szentgotthárdon a Rába hétvégi házakat vett körbe, itt egy lakót a tűzoltók kishajó segítségével vittek ki a szárazföldre. Az egységek a vízeltávolításoknál szivattyúkat használtak, a lakóingatlanokba való vízbetörés ellen pedig homokzsákokkal védekeztek. Volt olyan helyszín, ahol erőgép is segítette az egységek munkáját, a munkagép egy árkot ásott, hogy annak segítségével folyjon el az esővíz. A folyamatos esőzések miatt a Rába vízszintjének emelkedése miatt Körmenden és Szentgotthárdon több esemény mutatkozott. A lakóingatlanok megvédéséhez közel 2000 darab homokzsákot használtak fel az egységek. A tűzoltókat 7 esetben fakidőléshez is riasztották. A kárhelyszíneken motoros láncfűrész segítségével darabolták fel a fákat és távolították el azokat az utakról.

Az események helyszínén a körmendi, szentgotthárdi, lenti, szombathelyi, zalaegerszegi hivatásos, vasvári önkormányzati tűzoltók mellett önkéntes tűzoltók is dolgoztak Őriszentpéterről, Szentpéterfáról, Szakonyfaluból, Felsőszölnökről, Pinkamindszentről, Kemestaródfáról, Vépről, Magyarlakról, Vasaljáról, Alsószölnökről, Kondorfáról, Egyházasrádócról, Kőszegszerdahelyről, Köcskről, Felsőcsatárról, Horvátzsidányról és Bajánsenyéről. Munkájukat a Szentgotthárdi Járási Hármashatár, az Őrség-Goricko-Raab és a Jáki Települési Mentőcsoport is segítette. A kiemelt helyszíneken hivatásos tisztek és a vízügyi igazgatóság szakaszmérnökei koordinálták és segítették a védekezési munkálatokat. A közút munkatársai a vármegyében négy helyszínen zártak le mellékutakat a vízátfolyások miatt.

