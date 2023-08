Vas vármegyében az elmúlt 72 órában két, súlyos és öt, könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről érkezett bejelentés a Főkapitányságra.

A három nap alatt kilenc olyan járművezetővel szemben is intézkedtek a vasi rendőrök, akik ittasan vezették gépjárművüket. Ketten súlyos sérüléssel járó balesetet is szenvedtek közülük. Egy csabrendeki gépkocsivezető úgy vett részt autójával a közúti forgalomban, hogy őt a Veszprémi Rendőrkapitányság a járművezetéstől eltiltotta. Vele szemben az ittas vezetés mellett, járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt is büntetőeljárás indult. Ketten pedig a szeszes ital fogyasztását követően, vezetői engedély nélkül ültek a volán mögé, ráadásul anyagi kárral végződött közlekedési balesetet is okoztak. Az intézkedések során mind a kilenc esetben pozitív értéket mutatott az alkoholszonda.

A Vas vármegyei rendőrök a nyári hónapokban is kiemelt figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzések során az ittas, valamint bódult vezetők kiszűrésére - írja a police.hu.