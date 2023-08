A celldömölki egyenruhások 2023. augusztus 10-én, az éjszakai órákban egy kemenessömjéni gépkocsivezetővel szemben intézkedtek Celldömölk területén. Az igazoltatás során felmerült a gyanúja annak, hogy a férfi szeszes italt fogyasztott az elindulás előtt, amelyet a vele szemben alkalmazott alkoholteszter pozitív értéke is igazolt. Megállapították továbbá, hogy a férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel, valamint a gépjármű nem rendelkezik műszaki érvényességgel és azt a forgalomból ideiglenesen kivonták. A jogsértéseket elkövető sofőrrel szemben járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja miatt büntetőeljárást kezdeményeztek, a további szabálysértések elkövetése miatt pedig szabálysértési eljárás indult.

A közúti ellenőrzések során a kiemelt baleseti okok mellett továbbra is fokozott figyelmet fordítanak munkatársaink az ittas járművezetők kiszűrésére! A baleseti okok között továbbra is kiemelkedő kockázati tényező az ittas vagy bódult vezetés. Döntsön Ön is helyesen, soha ne vezessen járművet, ha alkoholt fogyaszt!

Vas vármegyében az elmúlt 24 órában egy, anyagi kárral végződött közúti közlekedési balesetnél is intézkedtek az egyenruhások.

A nyári időszakban hétvégén megnő a forgalom az utakon, ezért kérjük, hogy a közlekedési szabályokat maradéktalanul betartva, figyelmesen, kellő óvatossággal közlekedjenek! Ne feledjék, a közúti balesetek megelőzhetők! - olvasható a police.hu-n.