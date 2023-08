Az aláírási ünnepségen Dévényi György főhadnagy köszöntötte a megjelenteket, majd Vámos Zoltán főispán, a Vas Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnöke mondott beszédet. Gratulált Gorza Zsigmond Zsombornak, aki háromszázadikként csatlakozik az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálathoz vármegyénkben. Hozzátette: a mai, pandémiákkal, természeti katasztrófákkal és háborúkkal tűzdelt világban a biztonságunk fenntartása mindennél fontosabbá vált.

– A Magyar Honvédségnek kulcsszerepe van abban, hogy a társadalom a bizonytalan időkben is érezhesse, számíthat katonáinkra. Egy olyan fiatalember írt alá szerződést ezúttal, aki ebben a feladatban szerepet kíván vállalni, a hazáját ilyen módon is szeretné szolgálni. Külön öröm, hogy 18 éves, büszkék vagyunk rá, hogy Vas vármegye az ennyire fiatal embereket is képes megszólítani. Az orvosi pályára készülő fiatal elmondta: katonai múlttal rendelkező családja előtt is szeretett volna tisztelegni azzal, hogy önkéntes tartalékosnak jelentkezik. A szerződést a honvédség részéről Kovács Balázs alezredes, a Magyar Honvédség 7. területvédelmi ezred törzsfőnöke látta el kézjegyével, majd átnyújtotta Gorza Zsigmond Zsombornak a katonai egyenruhát. Babos Sándor őrnagy, a szombathelyi toborzóiroda irodavezetője ajándékcsomagot, Kondora István, Sárvár város polgármestere emlékkönyvet adott a fiatalembernek.

Az ünnepségen Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke és Lakatár Gábor tűzoltó ezredes, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese is részt vett.