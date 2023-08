Porrobbanás okozott tüzet egy szombathelyi forgácslapgyárban - értesült a 112Press.

- Pénteken hajnali 2 óra után jött a jelzés a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz: Szombathelyen a Zanati úti forgácslapgyár egyik szitaterében keletkezett porrobbanás, és a tűz átterjedt a tűzvédelmi silóra is - tájékoztatott érdeklődésünkre Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy, az igazgatóság sajtószóvivője péntek délelőtt.

- A Vas Vármegyei Katasztrófavédelem Műveleti Szolgálat, a szombathelyi hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a körmendi és a sárvári hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre. A lángokat hat vízsugárral oltották el, köztük egy magasból mentő tűzoltógépjárműre szerelt vízsugárral. Az oltást követően, illetve azzal párhuzamosan leengedték a siló tartalmát, hogy az izzó részeket is átnedvesítsék. Az oltási munkák után a zárt rendszert kézi szerszámok segítségével megbontották. Jelenleg is tartózkodnak még a helyszínen szombathelyi tűzoltók - mondta el Balogh Eszter.

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vizsgálja az eset körülményeit. Információink szerint személyi sérülés nem történt. Legutóbb tavaly novemberben számoltunk be arról, hogy porrobbanás történt a szombathelyi forgácslapgyárban.