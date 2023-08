A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított egy helyi lakossal szemben, aki 2023. augusztus 30-án 20 óra 20 perc körül Győrben, egy Baross Gábor utcai szórakozóhely mosdójában azt követelte egy 17 éves helyi fiatalembertől, hogy adjon neki 3000 forintot. Miután az inzultált fiatal nem adott neki pénzt, a követelőző férfi a könyökével, majd az öklével arcon ütötte. Ezek után a megtámadott fiú végül átadta a kért összeget - írja a kisalfold.hu.

Az elkövető ezután távozott a bárból, és a Szabadsajtó utcában – minden előzmény nélkül – nekifutásból, hátulról tenyérrel nyakon csapott egy 16 éves győri fiút, majd a felsőtestét leszorítva beletérdelt a sértett arcába. A fiatal a dühöngő férfi szorításából kirántotta magát, így el tudott menekülni a helyszínről. Az ámokfutó vélhetően ettől még nagyobb haragra gerjedt, és dühét egy közeli ház ereszcsatornáján vezette le, amelyet letépett az épület oldaláról.

Itt még nem fejezte be tombolását a férfi, a Hunyadi utcában lévő autóbusz-pályaudvarhoz érve egy parkoló busz oldalát és első szélvédőjét öklével többször megütötte, majd a járműben tartózkodó 55 éves sofőrt is zaklatni kezdte. A gépkocsivezető segítségére siető biztonsági őrrel és a sofőrrel is dulakodni kezdett, amelynek során a járművezetőt meglökte, aki a földre esett, és beütötte a fejét, megsérült. Ezt követően a biztonsági őr lefogta a feldühödött férfit, akit az időközben odaérő járőrök 21 óra 26 perckor elfogtak, és előállították a Győri Rendőrkapitányságra.

Forrás: police.hu

A győri nyomozók a 22 éves tettest – őrizetbe vétele mellett – rablás bűntettével, közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett erőszak bűntettével és súlyos testi sértés bűntett kísérletével gyanúsították meg, azonban a tettes megtagadta a vallomástételt, ez idáig nem adott magyarázatot a cselekményére. A Győri Rendőrkapitányság kezdeményezi az elkövető letartóztatását - közölte weboldalán a rendőrség.