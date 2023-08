A Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság szervezésében megvalósuló kupát ezúttal Nicken rendezték meg. Két új csapat is elindult a megmérettetésen: a Jákfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Beled önkénteseinek csapata. A két vármegye tűzoltóinak részvétel megtartott versenyre a Répcelak környéki egyesületek nevezhettek három kategóriában. Felnőtt kategóriában Csáfordjánosfa, Répceszemere, Nick, Jákfa és Beled egy-egy, a répcelaki tűzoltóság pedig két csapattal is nevezett. Női kategóriában Répcelak indult egy, gyermek kategóriában pedig az elmúlt hét táborozóit felvonultatva három csapattal. Staféta váltófutás és kismotorfecskendő-szerelés képezték a kupa feladatait. Előbbi esetében a versenyzők egy 200 méteres távot kellett, hogy teljesítsenek, egymásnak egy sugárcsövet átadva, közben több, különböző feladatot is meg kellett oldaniuk, mint például a gerendafutás, palánkugrás, kúszófolyosók és sugárcsőszerelés.

A felnőtt kategóriában a győztesnek járó serleget a répcelaki egyes csapat vihette haza, második lett Répceszemere, a harmadik helyen a kettes számú répcelaki csapat végzett. Különdíjat kapott a Jákfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata. Díjazták a répcelaki női csapat teljesítményét, a gyermekek közül a Titánok nyerték el az aranyérmet, második lett a Junior csapata, harmadik pedig a Csipet-csapat. A rendezvényen Nick község képviseletében Csorba József önkormányzati képviselő volt jelen.

Meghívást kapott Lakatár Gábor tűzoltó ezredes, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, Kovács András, a Vas Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke, Csende Sándor tűzoltó alezredes, a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség megbízott kirendeltség vezetője, Horváth Gyuláné, a Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság elnöke és Hantó Zoltán, a nicki önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka.

A Vas Vármegyei Tűzoltó Szövetség és a répcelaki önkormányzati tűzoltóság többéves kiemelkedő és szakszerű munkája elismeréseként díjazta Nagy Norbertet, a répcelaki önkormányzati tűzoltóság beosztott tűzoltóját. Ugyancsak elismerést vehettek át a tűzoltóság kerek évfordulót ünneplő tagjai: Horváth Róbert 30 éves, Horváth Kálmán 25 éves, Udvardi Réka és Szabó Szandra 10 éves munkájáért részesült emlékéremben. A verseny után a gyermekeket habparti és gyermektűzoltás várta.