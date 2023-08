Szerdán kora este egy Toyota személyautó haladt az M86-os úton Szombathely felől Csorna irányába, a sofőr pedig elvesztette uralmát a jármű felett a vizes úton az esőben, a jármű ezután előbb a szalagkorlátnak csapódott, majd a mély árokba hajtott. A balesetet látta egy Volkswagen Transporter vezetője, aki félreállt az útpadkára, hogy segítséget nyújtson a totálkáros autóban utazóknak. Szintén félre akart állni egy mögöttük érkező Volkswagen Passat vezetője, ezért lassított, épp már megállt volna, amikor hátulról egy utánfutós román rendszámú Audi Q7 érkezett, ami nagy erővel a VW Passat hátuljának ütközött. A Passat emiatt nekiütközött az út szélén álló Transporternek is, amit az árokba lökött.

A balesetet okozó román Audi egy hatalmas három tengelyes utánfutót is vontatott, amin nem csak egy Volkswagen Tourant szállított, de még rengeteg építőanyag is volt, többek között egy egész raklap zsákos kiszerelésű szárazbeton. Az utánfutó az ütközés után a levegőbe repült, majd az autókat épphogy elkerülve az árokban felborulva landolt, és a szállított autó is leborult róla.

A balesetet csodával határos módon karcolásokkal megúszta mindenki, a helyszínre két mentő is kiérkezett, akik ellátták a sérülteket, kórházba viszont senkit nem kellett szállítani. A műszaki mentésben a szombathelyi tűzoltók is részt vettek. A rendőrök több órára teljesen lezárták az M86-os út Csorna felé vezető oldalát.