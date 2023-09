Mint arról többször beszámoltunk: a Vas Vármegyei Főügyészség vádirata szerint N. Zs. 1996 decemberében nyereségvágyból megfojtotta H. Sándornét, Jolán nénit. Ötvenezer forint készpénzt és harmincezer forint értékű ékszert vitt magával. A 84 éves asszonyt a bűncselekmény során többször bántalmazták, az eddigi tanúvallomásokból kiderült az is, sokkoló volt, ahogy az idős asszonyt fejjel lefelé az árnyékszéken megtalálták.

A sokakat megrázó ügyben az újabb, ugyancsak többeket megdöbbentő fordulatot egy DNS-vizsgálati eredmény hozhatta; 2021 júliusában tartóztatták le N. Zs-t, aki mindössze 20 éves volt, amikor a bűncselekmény történt.

Kedden a Szombathely Törvényszéken a májusi tárgyalás óta keletkezett iratokat ismertette először dr. Varga Roland tanácsvezető bíró: ez idő alatt a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpont kérte az orvosszakértői vélemény elkészítésére vonatkozó határidőt szeptember 15-dikére meghosszabbítani.

A keddi tárgyaláson kiderült: a dokumentum az újabb határidőig sem készült el. Információink szerint egyelőre azt sem tudni, mikor kaphatják azt meg az érintettek. Szeptember derekán az intézetből azt is jelezték, hogy a szeptember 26-ai tárgyaláson távmeghallgatás útján sem tud az orvosszakértő megjelenni.

Dr. Popgyákunik Péter, N. Zs. védőügyvédje sérelmezte az NSZKK intézetének ügyhöz való hozzáállását, mert – ahogy fogalmazott – egy kiemelt tárgyi súlyú bűncselekményről beszélünk. A bizonyítási eljárás más szakértők meghallgatásával folytatódott.

Megtudtuk, a vádlottnál az igazságügyi pszichológus orvosszakértői és pszichiáter szakértői vizsgálatot 2021 novemberében végezték el az NSZKK Győri Intézetében, annak eredményeit ismertették a tárgyaláson. Megállapították: N. Zs. nem szenved az elmeműködés kóros állapotában, amely korlátozná abban, hogy cselekménye következményeit képtelen lenne felismerni, és aszerint cselekedni. Nem szenved pszichiátriai betegségben, sem bármilyen szenvedélybetegségben – hangzott el.

Ismert, Joli néni testén számtalan külsérelmi nyomot találtak, ami arra utalt, hogy a sértettet bántalmazták. Ez alapján kérdezte a védőügyvéd: a vádlottban van-e olyan hajlam, ami erre alkalmassá tenné? A szakértői válasz szerint a vizsgálat során N. Zs esetében nem egy agresszív személyiség képe körvonalazódott. Ügyészi kérdésre világossá vált az is, hogy ez a vizsgálat ugyanakkor azt nem tárhatta fel, milyen lehetett 27 évvel ezelőtt a személyisége.

Az egykori körzeti orvos volt asszisztensét is meghallgatták tanúként kedden. Elmondta, pár hónappal az eset előtt került a státuszba, az idő alatt pedig csak gyógyszerei miatt fordult a háziorvoshoz a 80-as éveiben járó asszony. Arra ugyanakkor falubeliként emlékezett, hogy korábban eltörött Joli néni egyik karja, és az általában be volt kötve. Megerősítette ő is: kiterjedt kapcsolatrendszere volt a sértettnek, miután aranyat árult, bort mért ki, utazásokat szervezett. A bizonyítási eljárás szerdán újabb tanú meghallgatásával folytatódik a Szombathelyi Törvényszéken.

