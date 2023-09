További tanúk meghallgatásával folytatódott, annak a 63 éves férfinek a tárgyalása, aki tavaly augusztusban összeveszett egy győri kocsmában azon, hogyan kell elkészíteni a tökéletes rétest - írja a kisalfold.hu.

A vádlott korábban beismerte tettét, nagyon sajnálja a történteket, de szerinte nem minden úgy történt, ahogyan az a vádiratban szerepel. Tavasszal megszüntették letartóztatását és bűnügyi felügyelet alá kerül. Cs. Imre a tárgyalásokra lánya kónyi otthonából jár be, elmondása szerint a tragikus eset óta egy korty alkoholt nem fogyasztott, ezt szúrópróbaszerűen ellenőrzik is a hatóságok. A férfi ismét munkába állt korábbi munkahelyén, megszokott pozíciójában, kollégái örömmel fogadták. Állítása szerint az alkoholelvonást jól bírja, sokat segít neki az addiktológus, hogy ne essen vissza.

Több tanút is meghallgatott szerdán a Győri Törvényszék: elsők között H. János, aki szintén sokat járt borozóba és jól ismerte a vádlottat és a sértettet. Cs. Imrét úgy írta le, hogy visszahúzódó, magában elücsörgő személy, míg elmondása szerint, Sz. Csaba sértett harsányabb és vitázósabb típus, aki mindenáron kiáll az igazáért, véleményéért. Tanúk padjára szólították a kocsma egykori tulajdonosát és pultosát is, akik a sértettet nem igen ismerték, azonban Imre 2006 óta törzsvendégük volt.

- Nem ilyen embernek ismertük Imrét, a történteket hallva, először el sem akartuk hinni, hogy ilyet tett. Sose vitázott, nem volt haragosa. 2021-ig vezettem a borozót, de ott sose volt olyan balhé, amiért rendőrt kellett volna hívni - fogalmazott D. Róbert.

Nem emlékszik a történtekre

A vádlott lánya is vallomást tett. - Először sokkot kaptam, amikor felhívott a kocsma tulajdonosa, hogy apu mit tett és elvitték a rendőrök - árulta el a fiatal nő. - Apu soha nem volt indulatos, vagy agresszív. Ha ivott, akkor is csak magyarázott inkább, de tettlegességig sose fajult el egy nézeteltérése se. Sokat beszéltünk róla otthon, mi és miért történhetett, de apu se tudja megmondani. Nem emlékszik a történtekre - fejtette ki a hozzátartozó.

Elfogásakor fizikai erőt is be kellett vetni

Hat olyan rendőrt is idézett a bíróság, akik elsőként intézkedtek, illetve részt vettek a helyszíni szemlén. Vallomásukból kiderült, hogy nagyon súlyos állapotban volt a sértett, a vádlottat a helyszínen letartóztatták. - A vérző férfi életveszélyes állapotban volt, perceken múlott az élete - mondta el az egyik rendőr, aki Sz. Csaba nyakát szorította végig, hogy el ne vérezzen. - Az elkövető nem akarta először, hogy megbilincseljük, ezért fizikai erőt is be kellett vetni. A földön hasra fektetve sikerült őrizetbe venni - árulta el egy másik járőr, aki azt is elmondta, hogy Cs. Imre közben megsérült, így őt is kórházba szállították a rendőrségi kihallgatása előtt. - Nem volt agresszív, kicsit értetlennek tűnt, mint aki nem fogná fel mi is történt körülötte - tette hozzá egy másik rendőr.

Hazament egy késért

Többen megerősítették a tanúk közül, hogy tavaly augusztus 6-án Cs. Imre azon kezdett el vitázni Sz. Csabával, hogyan kell tökéletesen elkészíteni a rétest. A vád szerint Imre ekkor határozta el, hogy megöli Csabát.

Azt már egy másik, helyszínen tartózkodó férfi is megerősítette, hogy a vádlott felment a lakásába. A vádirat szerint rövid idővel később egy 11 centiméter pengehosszúságú konyhakéssel tért vissza a kocsmába elég ittas állapotban. A pulttól éppen elforduló sértett elé lépett, és egy erőteljes, jobbról balra ívelő mozdulattal 15-20 centi széles és 2 centiméter mély vágást ejtett a férfi nyakán. A kocsma új tulajdonosa - aki a pultban dolgozó hölgy is egyben - szerint ekkor hangzott el Imre szájából: „Úgyis megdöglesz, nem hiszed el? Megmondtam, hogy megteszem”. Későbbi meghallgatásán már nem volt ebben annyira biztos a nő. A helyszínre kiérkező rendőröknek azonban több tanú is megerősítette a hallottakat.

A sértett hibásnak tartja magát, és megbocsátott

A sértett vallomása szerint azonban semmilyen fenyegetés nem hangzott el, sőt azt is cáfolja, hogy Imre vágta volna el a torkát. Sz. Csaba is hibásnak tartja magát a történtek miatt, állítása szerint a vádlott csak a nyakához tartotta a kést és elrántotta a fejét, amiből végül nagy baj lett. Megbocsátott Imrének a történtekért.

A szakértői vélemény egyik esetet sem zárja ki, a mély vágás keletkezhetett egyenes szándékból és a sértett elmondása szerint is.

Kiszínezhették a történteket?

Dr. Kaposi Gergely védőügyvéd szerint mivel nem mindennapi eseményről beszélünk, a történtek hevében, néhány pohár alkohol után többen kiszínezve mesélték el az eseménysorozatot. Véleménye szerint az sem kizárt, hogy a pultos hölgy vélt, vagy valós állítását a többi szemtanúval megbeszélte, mielőtt kihallgatták volna őket. Így könnyen hozzátehettek olyan információkat a helyszínen tartózkodók, amit nem is láttak valójában. Az eljárás során ennek részleteit tovább vizsgálják, hiszen nem mindegy a büntetési tételt tekintve, hogy előre kitervelten vagy hirtelen felindulásból követte-e el Cs. Imre az emberölési kísérletet.

Decemberben helyszíni tárgyalást tartanak a kocsmában, hogy rekonstruálni tudják a tragikus eseménysort.