Most második alkalommal járt stúdiónkban. Podcastunkban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az őszi megváltozott útviszonyok mellett mire kell és érdemes odafigyelni, hogy a baleseteket megelőzzük, beszélgetünk arról, hogy kerülhető el az áldozattá válás, ugyanis az unokázós csalók most is aktívan tevékenykednek megyeszerte, így az idős hozzátartozóknak önök is mindenképpen beszéljenek a rájuk leselkedő veszélyekről.

Hallhatnak a biztonság hete programsorozatról is műsorunkban, a hétvégi határvadász-toborzás helyszíneit és időpontjait is megismerhetik, de az állatvédelmi kampány is szóba kerül, valamint egy jövő heti országos verseny is, amelynek Szombathely ad otthont, és a lakosságot is érinti abból a szempontból, hogy több helyen forgalomkorlátozásokra kell számítani majd miatta.