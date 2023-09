A büntetőügyben csütörtökön tartott előkészítő ülést a Szombathelyi Járásbíróság: a vádirat szerint az erőszakos, többszörös visszaeső férfi a szombathelyi börtönben zárkatársát ököllel többször arcon ütötte és egy késsel a combján megvágta. A férfi nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett. A vádlott egy másik fogvatartottat is hasonló módon bántalmazott, őt szintén arcon ütötte és a kezét megvágta. A zárkatársa védelmére siető férfi nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérülésekkel került ki a verekedésből – derült ki a Szombathelyi Törvényszék honlapján közzétett leiratból. Az ügyész négy év hat hónap fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt, öt év közügyektől való eltiltás mellett.

Dr. Csik Attila bíró kérdésére a vádlott – aki távmeghallgatás útján az egyik fővárosi börtönből „jelentkezett be” – úgy válaszolt: nem fogadja el az ügyészi ajánlatot, nem ismeri be bűnösségét, mert nem ő követte el a bűncselekményt. Szerinte két zárkatársa összebeszélt, hogy őt eltávolítsák a zárkából és az ott lévő mobiltelefont megszerezzék. Kitért arra is: ha ő ütötte volna arcon a súlyosan sérült férfit, szilánkosra tört volna az orra. Ezért kérte új, független igazságügyi orvosszakértő kirendelését, aki e szempontok szerint vizsgálná a bántalmazást.

A büntetőügyben októberre tűzte ki az első tárgyalási napot a bíró. A vádlott és az ügyész kérésére is meghallgatják azokat a fogvatartottakat, akik szemtanúi voltak az esetnek, továbbá az orvosszakértőt is, aki eljárt az ügyben. Várhatóan őt kérdezik majd abban a szakmai kérdésben is, amit a vádlott feszegetett.