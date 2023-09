Pénteken délután mintegy 150 szalmabála gyulladt ki Szombathelyen a Bálványkő utca közelében. A tűzoltók elkezdték oltani a nagy mennyiségű, teljes terjedelmében lángoló bálakupacot, munkagép is segíti az oltást.

Forrás: Horváth Balázs

Vizsgálják a tűz okát, mivel felmerült, hogy nem véletlenül történt a tűzeset. A közelben több kamera is van, vizsgálják a felvételeket és a rendőrség is kiérkezett a helyszínre. A közelmúltban több hasonló tűzeset is történt a környéken.

Forrás: Horváth Balázs