Ahogy korábban portálunkon is beszámoltunk róla, 2022. december 11-én, este egy BMW személyautó nagyon nagy sebességgel haladt Vas megye határában Halastó felől Hegyhátsál irányába egy alsóbbrendű úton, amikor a járművet egy bukkanó megdobta, majd az autó nagy sebességgel letért az útról és az út melletti kisebb árokba hajtott. A jármű az út melletti mezőgazdasági területen haladt tovább, többször is a levegőbe repült és átpördült, közben egy beton áteresznek is nekicsapódott, majd egy több mint két méter magas kerítésen átugratva egy TV-torony mellett állt meg közel 200 méterre attól a helytől, ahol először lehajtott az útról.

Az autóban ketten utaztak, egyikük sem használta a biztonsági övet, ezért mindketten kirepültek az autóból, ami a többszöri becsapódás közben a felismerhetetlenségig összetört. Az autó egyik utasa a helyszínen életét vesztette.

A balesetnek nem volt szemtanúja, de később egy autós erre járt a kis forgalmú mellékúton és kikerült egy műanyag alkatrészt, ami az úton hevert. A sofőr tovább haladt, de nem hagyta nyugodni az autóalkatrésznek tűnő műanyagdarab, ezért később visszafelé lassan haladt végig a területen a sötétben. Ekkor látta meg, hogy egy ember négykézláb kúszik az út mellett. Az autós megállt, amikor a láthatóan megsérült és cipő nélküli ember megkérdezte tőle, hogy nem vinné-e haza a férfi autóval. A sérült ember nem tudott válaszolni arra, hogy hogyan sérült meg, arra sem emlékezett, hogy pontosan hogyan került oda, csak annyit mondott, hogy egy buliból érkezett és valószínűleg kidobták egy autóból.