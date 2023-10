– Azt akartam, hogy meghaljon – ezt mondta az az anya, akinek kétéves kisfia tüdőgyulladástól fulladt meg. A saját ürülékében kellett aludnia a halálra éheztetett gyermeknek. A kisfiú csont és bőr volt, amikor kihívták hozzá a mentőt, és már mozogni sem tudott, végül nem élte túl. Az is kiderült, hogy az anya többször megrugdosta a kicsit, amikor a földön feküdt, az apa pedig egy melléképületben kínozta és büntette. Mindezt azért tették, mert szerintük a gyerek rossz volt – számolt be a TV2 Tények című műsorában. Az anya sokkoló vallomását a bíró olvasta fel.

A gyermek szüleit vezetőszáron vitték a bíróságra csütörtök reggel: az apa lehajtott fejjel ment be a tárgyalóterembe. Azzal vádolják őket, hogy kínozták, verték és halálra éheztették gyermeküket. Az igazságügyi szakértő szerint a gyermek borzasztó kínokat élhetett át: összesen 52 sérülést találtak rajta a boncoláskor. A tárgyaláson sokkoló képeket láthattak a jelen lévők a gyermekszobáról – ott tartották bezárva kétéves kisfiukat a szülők Csepregen. A falat és a bútorokat is ürülék és kosz borította – Mátéval végül az éhezés és egy légúti fertőzés végzett. A szülők akár életfogytiglani börtönt is kaphatnak.