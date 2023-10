Fontos tudni azonban, hogy a bűnözők ebben az időszakban sem tétlenkednek, kihasználják az egy helyre koncentrálódó nagyobb embertömeget. Hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ne váljunk az áldozatukká, arról Seffer Lillával, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője adott tájékoztatást.

- A balesetek megelőzése mellett a vagyon védelme is kiemelten kezelendő ebben az időszakban, mivel sajnos tényleg megjelennek olyan rossz szándékú emberek a temetők környékén, akik azt a helyzetet kihasználva, hogy esetleg kevésbé figyelünk oda, bizonyos jogsértéseket követnek el a sérelmükre – fogalmazott Seffer Lilla, aki elsőként a baleset megelőzésről és a mindenszentek környékén kialakuló forgalmi helyzetekről beszélt. Arra kérte a közlekedőket, hogy fokozottan ügyeljenek a közlekedési szabályok betartására, akár gépkocsival, akár kerékpárral, akár gyalogosan közelítik meg a temetőket. A gépkocsival érkezőknek javasolta, hogy mindenképpen kivilágított helyre parkoljanak és minden esetben győződjenek meg arról, hogy valóban bezárták-e az autót.

- Amíg felkeressük a sírhelyeket, addig is gondoskodjunk arról, hogy rövid időre se hagyjuk őrizetlenül, lezáratlanul a kerékpárunkat és ne hagyjuk az okmányaikat, vagy akár a személyes tárgyainkat az autóban olyan helyen, ahol az látható. Még üres táska és ruhanemű se maradjon az autóban, hiszen gépjárművünk ilyenkor nem egy biztonságos tárolóeszköz – hívja fel a figyelmet, majd hozzáteszi: amennyiben valaki busszal utazik, vagy a tömegben tartózkodik, azt is kellő óvatossággal tegye, hiszen a zsebtolvajok kihasználják a zsúfoltságot, és így könnyen eltulajdoníthatják a táskákat, és egyéb értékeket. - Hogyha olyan dolgot viszünk magunkkal, akár telefon, nagyobb mennyiségű készpénz, vagy a személyes irataink, azokat mindig a táskánk belső zsebébe helyezzük el. Hogyha zsúfolt helyen vagyunk, akkor fontos az is, hogy a kezünk a táskán legyen, így észrevétlenül nem tudnak hozzányúlni – figyelmeztet Seffer Lilla.

A szóvivő arról is beszélt, hogy sajnos gyakran előfordul az is, hogy a sírról emelik le az elkövetők a koszorút. Ennek megelőzése érdekében tanácsolja, hogy valamilyen formában rögzítsük a sírhoz a koszorút, ezzel megnehezítve a tolvaj dolgát, akinek így több mint valószínű, hogy elmegy a kedve a koszorú ellopásától, mert nem tudja azt egy mozdulattal elemelni. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, ha esetleg valakit mégis jogsérelem ér, akkor azonnal forduljon a rendőrséghez, vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon. Végül hozzáteszi: a temetők környékén fokozott jelenléttel szoktak kint lenni a rendőrök – a polgárőrökkel együttműködve - mindenszentek és halottak napja környékén, így jogsértés esetén jó eséllyel a helyszínen is azonnal megtalálhatók.