A legnagyobb tűz március 13-án Kőszegen, a Lékai úton volt, ahol egy 120 négyzetméter alapterületű melléképület és a mellette álló tároló is leégett. A lángok átterjedtek az épületek mellett lévő családi ház tetőszerkezetére is. A lakók még a szombathelyi hivatásos és a helyi önkormányzati tűzoltók megérkezése előtt elhagyták az épületet, ahonnan két propánbutángáz-palackot is kivittek, ezeket nem érte hőhatás. A tűzoltók több vízsugárral akadályozták meg, hogy a lángok átterjedjenek a családi ház többi részére. A tűzben több propánbutángáz- és két szén-dioxid-palack is felrobbant, illetve erősen károsodott. Az egységek ezeket a tűz által érintett területről kivitték, visszahűtötték. Az oltást követően a tűzoltók hőkamerával vizsgálták át a ház padlásterét, illetve kéziszerszámokat használtak a bontási munkálatokhoz.

Az első kilenc hónapban keletkezett lakástüzekben 2 ember vesztette életét, a tavalyi év hasonló időszakának halálos lakástűz nem volt a vármegyében. A leggyakrabban egyedül élő idősek váltak lakástűz áldozatává.

Átlagosan öt naponta csaptak fel a lángok az otthonokban. Ezekben az esetekben 8 ember sérült meg, 2-vel, vagyis 34 százalékkal többen, mint tavaly ugyanebben az időszakban, többségük füstmérgezést szenvedett. A lakástüzekhez összesen 194 tűzoltóautót riasztottak, a tűzoltók 9 óra 37 percet töltöttek a tüzek oltásával. A leghosszabb beavatkozás a kőszegi Lékai úton volt, ami több mint 2 órán át tartott.