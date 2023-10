Pénteken délután egy Nissan személyautó haladt Szombathelyen az Ipari úton, ahonnét a sofőr balra, a 87-es főút várost elkerülő szakaszára akart kanyarodni. A sofőr nem vette észre, hogy neki balról, a védett úton egy Honda motorkerékpár érkezik, ami elé kikanyarodott. A két jármű összeütközött, a motor a Nissan alá szorult. A balesetben a motoros könnyebben megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A mentés és a helyszínelés ideje alatt rendőri irányítás mellett haladt a forgalom, torlódás alakult ki az érintett útszakaszon.

Számtalan esetben számoltunk már be erről az útszakaszról hasonló balesetről, ahol az Ipari útról a forgalmas 87-es útra történő balra kanyarodás közben történt baleset. A közelben, a Rozsnyó utcában a balra kanyarodás megtiltása óta a balesetek száma is jelentősen lecsökkent. Reméljük, hogy ezen az úton is hasonló tiltást vezetnek be, hiszen könnyedén, minimális kerülőt okozva megoldható lenne ez, amivel a kereszteződés biztonsága jelentősen javulna.