Épphogy eltudta kerülni a vadbalesetet egy motorosrendőr Veszprém vármegyében. Az esetről most egy videót is megosztottak a Veszprém vármegyei rendőrség közösségi oldalán. A felvételen jól látható: balról, az erdőből szalad ki egy szarvast a kanyargós, erdei úton haladó motorosrendőr felé. Nagy szerencse, hogy a motorosrendőr megfelelő sebességgel haladt, így neki és az állatnak is maradt töredéknyi ideje reagálni az esetre.

A szarvas ugyan elesik, ütközésre azonban szerencsére már nem került sor. Éppen sikerült kitérnie a motor elől, majd vissza is szaladt az erdőbe, ahonnan érkezett. Mint a bejegyzésben is írják, sem a rendőr, sem a szarvas nem sérült meg az eset során. Az ősz időszakban különösen körültekintőnek kell lennünk az utakon, ehhez pár tanácsot is megosztottak a szomszédos vármegye egyenruhásai.

- Haladás során fokozottan figyeljen, hogy időben észlelje a vadon élő állatokat!

- Ha teheti szereljen vadriasztót járművére!

- Fontos, hogy a vezető folyamatosan figyelje az út mindkét oldalát akár autóval akár motorral halad az úton. Amennyiben vadat lát, lassítson, hiszen a vadállatok kiszámíthatatlanul viselkednek!

- Azokon az útszakaszokon, ahol fokozottan kell számolni vadak jelenlétével, figyeljék az erre figyelmeztető jelzőtáblákat, és csökkentsék sebességüket és körültekintően közlekedjenek!