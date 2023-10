2023 első három negyedévében 103 lakástűz keletkezett, 17-tel kevesebb, mint 2022 első kilenc hónapjában, ami 15 százalékos csökkenést jelent. 407 négyzetméternyi épített terület égett le, 808 négyzetméterrel kevesebb, mint tavaly. A legnagyobb tűz március 13-án Kőszegen, a Lékai úton volt, ahol egy 120 négyzetméteres melléképület és a mellette álló tároló is leégett. A lángok átterjedtek az épületek mellett lévő családi ház tetőszerkezetére is. A lakók még a tűzoltók megérkezése előtt elhagyták az épületet, ahonnan két propánbutángáz-palackot is kivittek. A tűzoltók több vízsugárral akadályozták meg, hogy a lángok átterjedjenek a családi ház többi részére. A tűzben több propánbutángáz- és két széndioxid-palack is felrobbant, illetve erősen károsodott. A lakástüzekben két ember vesztette életét. Átlagosan ötnaponta csaptak fel a lángok az otthonokban. A tűzesetekben nyolc ember sérült meg, többségük füstmérgezést szenvedett. A leggyakrabban nyílt láng, a fűtési rendszer hibája, elektromos probléma, a kémény műszaki állapota, dohányzás, illetve avar- vagy szemétégetés miatt gyulladt ki épület. A 103 tűzzel érintett lakóépület közül csupán egy otthonban volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek, amikor még van idő cselekedni, a tüzet eloltani, vagy kimenekülni és a tűzoltókat hívni. Szén-monoxid miatt 21-szer riasztották a tűzoltókat, egy ember szenvedett mérgezést. Egy ember sem vesztette életét szén-monoxid miatt. A mérgező szén-monoxid akkor jön létre, ha beltérben nyílt láng van, és a tűz környezetében nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Ha elérhető a vízmelegítőnk, vagy fűtőeszközünk égéstere, látható a láng, akkor mindenképpen vásároljunk egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt otthonra.