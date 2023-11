Egyre nagyobb a forgalom az utakon a Mindenszentek és Halottak Napja miatti temetőjárás miatt, a sírkertek környékén is nagy a zsúfoltság, ezért a katasztrófavédelem türelemre és óvatosságra inti az autósokat. Nem kirívó esemény, de minden évben előfordul, hogy riasztják a tűzoltókat kegyeleti mécsesek vagy gyertyák okozta tüzekhez - mondta el legújabb podcastünkben Balogh Eszter, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyertyák és mécsesek nemcsak a temetőkben, hanem otthon is veszélyes helyzetet teremthetnek.

A mostani interjú az elmúlt két hetet is összegzi, többek között a 150 éves a szombathelyi tűzoltóság jubileumi eseményeire is visszaemlékezünk.